Altıeylül Belediyesinden kısa mesaj hattı

Altıeylül ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlar talep ve şikayetlerini belediye ye kısa mesaj atarak çözecekler. Altıeylül Belediyesi, 4352 SMS uygulamasını vatandaşın kullanımına sundu. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini 444 06 09 iletişim hattı, Beyaz Masalar ve 0 533 154 10 10 numaralı WhatsApp ihbar hattı yanı sıra, artık 4352 Kısa Mesaj hattı ile de yapabilecek.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları dile getirdi; ”Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu en önem verdiğimiz konulardan biri. Bugüne kadar vatandaşlarımız 444 06 09 numaralı hattımızla, dilekçeler vasıtasıyla talep ve şikayetlerini dile getiriyordu. Biz geldikten sonra WhatsApp ihbar hattımızı hizmete sunmuştuk. Gece gündüz, yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye gayret ettik. Yeni bir hizmeti daha vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini bildirebilecekleri 4352 numaralı kısa mesaj uygulamasına başladık. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini kısa sürede yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.