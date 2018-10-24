Altıeylül Belediyesinden öğrencilere kitap kampanyası

Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Daha Çok Okuyalım Daha Çok Okutalım' projesi kapsamında çocuklara okuma kitapları dağıtıldı.

Okumayı desteklemek amacıyla, Altıeylül Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşların destekleriyle toplanan okuma kitapları kırsal mahallelerde taşımalı eğitim veren Konakpınar, Aslıhantepecik, Pamukçu, Macarlar ve Karamanlar mahalle okullarına dağıtıldı. Aslıhantepecik Ortaokulu'nda Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kadın ve Temel Haklar Komisyonu Kadın Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik'in katıldığı programda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin ardından proje kapsamında toplanan okuma kitapları öğrencilerle buluştu. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ‘Meclis Üyesi ablalarınız, anneleriniz sizler için büyük emek sarf ederek okuma kitapları topladılar. Sevgili çocuklar zaman çok hızlı geçiyor. Okuma konusunda daha çetin ama daha zevkli günler sizi bekliyor. Çocukluğunuzu dolu dolu yaşamaya devam ederken kitap okumayı ihmal etmeyin. Kitap okuyarak kendinizi yetiştirmelisiniz, güzel insan, faydalı insan olmanızı umut ediyorum” dedi.

Kadın ve Temel Haklar Komisyonu Kadın Meclis Üyeleri Bahar Vidin, Yasemin Akkol, Gülderen Ocaktan ve Sevil Aksoy ise okulların açılmasıyla birlikte başladıkları proje ile, çocukların okuma alışkanlıklarının artması amacıyla bir kampanya başlattıklarını dile getirdi. Yardımseverlerin ve kurumların destekleriyle toplanan okuma kitaplarını öğrencilerle buluşturdukları için mutluluk duyduklarını belirten meclis üyeleri, kadın ve çocuklara yönelik yeni projeler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.