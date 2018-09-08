Altıeylül Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni etkinlikleri Atatürk Anıtında Mehteran Takımının konseri ile başladı. Törene sünnet çocukları ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan yardımcıları Ahmet Özen, Fikrettin Kocaman ve davetliler katıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yaptığı açıklamada Toplu sünnet şölenimizin 5. kez düzenlediklerini hatırlatarak “Kurucu Başkanımız Zekai Kafaoğlu döneminden itibaren ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sünnet cemiyetlerini biz karşılıyoruz. Şuan 36 çocuğumuzu sünnetlerini yaptırdık bugünde cemiyetlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı mehteran eşliğinde güzel bir eğlence ile programa başlamış olduk. Toplu fotoğraf çekiminden sonra çocuklarımızı konvoya çıkacaklar. Konvaoydan sonra inşallah Sedefne Otel’de yemek ve eğlence ile beraber çocuklarımızı inşallah güzel bir sünnet cemiyeti ile sonlandırmış olacağız”dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen sünnet yemeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par’da sünnet çocukları ve ailelerine hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldular. Okunan Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim tilavetinin ardından yemek yiyen sünnet çocukları ve aileleri gönüllerince eğlenerek unutamayacakları anlar yaşadılar.