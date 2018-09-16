Altıeylül sokaklarına modern kilit parke taşı

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi 155. sokak, Stadyum sokak, Lale sokak ve Altınarlı sokaklarına modern parke taşı döşendi.

AltıeylülBelediyesi ne bağlı ekipler sokakları parke taşı ile renklendiriyor. Bahçelievler'de yaklaşık 120 bin m2 ‘lik bir çalışma gerçekleştirecek olan ekipler, trafiğinin yoğun olduğu bölge ve 7 metreden geniş yollarda 10 cm yükseklikte petek taş, 7 metreden dar olan yollarda antik begonit taş uygulaması yapıyor. Taş döşenen cadde ve sokaklarda UEDAŞ, BASKİ, Süper Online, Türk Telekom ile işbirliği yapılıyor.

Belediye Başkanı Hasan Avcı yaptığı açıklamada, “Kurucu belediye başkanımız Zekai Kafaoğlu göreve geldiği zaman önceliği kırsal mahallelerimize vererek, merkezde ne varsa kırsalda da o olacak diyerek çalışmalara başladı. Görevi Başkan Kafaoğlu'ndan devraldığımızda sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğimizi açıkladık. Bunun yanında 2018 şantiye yılı olacak demiştik. Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarımızda diğer kurumlarca işbirliği yaparak, altyapısı tamamlanan sokaklarımızda çalışmalara başladık. Hem estetik, hem kullanışı bakımından vatandaşlarımızın beğeneceği, ilçemize, mahallemize yakışacak kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede teslim edip, alt yapısı tamamlanmış diğer sokaklarımıza geçeceğiz. İlçemizin ve vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek en büyük hedefimiz“ dedi.

Altıeylül Belediyesi parke taşı döşeme işlemlerine 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa'da 20 bin, Gümüşçeşme, Hasan Basri Çantay, Kasaplar, Sütlüce ve Yıldız mahallerine devam edeceğini ve toplam 330 bin m2 kilit parke taşı döşeyeceğini açıkladı.