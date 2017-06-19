Altıeylül’de fırın ve lokantalar denetlendi

Altıeylül Belediyesi ekipleri ilçede fırın ve lokantaları denetledi. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacı ile Altıeylül ilçesi sınırları içerisinde bulunan ekmek fırınları başta olmak üzere tüm gıda imalathaneleri ile lokanta ve benzeri işletmeler, genel temizlik, gıda maddelerinin saklama koşulları, kılık kıyafetler ile insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar ekiplerce denetlendi. Görülen olumsuzlukların giderilmesi yönünde iş yeri sahipleri uyarılırken, mevzuata uygun çalışan iş yeri sahiplerine teşekkür edildi. Yetkililer gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.