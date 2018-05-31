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31 Mayıs 2018 17:07

Altıeylül’de fırınlar denetlendi

Altıeylül Belediyesi Zabıta ve Sağlık ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Altıeylül’de fırınlar denetlendi

31 Mayıs 2018 17:07

Rutin aralıklarla gerçekleştirilen denetimler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğunlaştı.


Altıeylül Belediyesine bağlı zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Dinkçiler Mahallesi, Atalar Caddesi ve Bahçelievler mahallesinde yaptıkları denetimlerde pide ve somun ekmek gramajları ölçülürken aynı zamanda fiyat ve hijyen kontrolleri de yaptılar. Rutin denetlemenin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler yapılan denetimlerde eksiği bulunan fırınlara ikazda bulunuyor. Şu ana kadar yapılan denetlemelerde herhangi bir cezai işlemi gerektirecek durumla karşılaşmayan ekipler denetimleri sürdüreceklerini belirterek vatandaşın sağlığı için özen gösteren işletmelere de teşekkür etti.




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