Altıeylül’de Pazar yerleri pırıl pırıl

Altıeylül Belediyesi halkın sağlığına büyük önem veriyor. Belediyenin temizlik ekipleri yaz dönemi olması dolayısıyla, peynir, zeytin ve balık gibi yağlı yiyecek atıklarının kokuya ve bakteri oluşumuna sebebiyet vermesi sebebiyle Pazarın dağılmasından sonra temizlik yapıp, yerleri ilaçlı su ile dezenfekte ediyor.

Altıeylül ilçesinde her hafta 9 adet pazar kuruluyor. Altıeylül Belediyesine bağlı temizlik ekipleri Pazar yerlerinin dezenfektesinden başka, mahallelerde bulunan yerkon ve konteynırları da deterjan ve dezenfekte ilaçları ile dezenfekte işlemini de sürdürüyor.