Altıeylül’den Afrin’e moral konvoyu

Altıeylül Belediyesi tarafından TSK’nın Suriye Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda mücadele eden Kahraran Mehmetçiklerimiz için başlattığı ‘Kalbimiz Mehmetçiğimizle’ slagonu ile başlattığı Afrin Operasyonu destek kampanyasında toplanan malzemeler dualar eşliğinde Mehmetçiklere teslim edilmek üzere Afrin’e yola çıktı.

Yardım malzemelerini Afrin’e götürecek olan aracı uğurlamak üzere gelen Başkan Avcı, Mehmetçiklerin Afrin’e giderken düğüne gider gibi gittiklerinin belirterek, “Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, Mehmetçiğimiz Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda izin vermeyerek bir operasyona girişti. Bu güne kadar ciddi mesafeler kat ettik. Mehmetçiğimiz bu sürecin sonunda inşallah zaferle dönecektir. Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrar şehit vermeden, ayaklarına taş değmeden askerlerimizin zaferle ailelerine dönmelerini umut ediyoruz. Mehmetçiğimiz oraya giderken düğüne gider gibi gitti. Orada askerlerimize sorulduğunda;‘Kızıl Elmaya Gidiyoruz’ cevabını verdiler. Ailelerinize söyleyecek bir sözünüz var mı diye sorulduğunda ise ‘Beklemesinler’dediler. Bizler de o kahraman Mehmetçiğimizin yanında yer aldığımızı göstermek için, çam sakızı çoban armağanı, 6 bin adet iç çamaşırı ve çorap ile aracımızı yolluyoruz. Bu malzemelerin bir kısmını belediye olarak biz aldık. Bir kısmını vatandaşlarımız temin etti. Balıkesirspor Taraftarlar Derneği’nden tutun da, minik yavrularımıza, Kreş çalışanlarına, personelimize kadar birlikte toplanan malzemelerle aracımız yola çıkıyor. Burada bizim düşüncemiz; İbrahim Peygamber ateşe atıldığında karınca yerini belirtmek üzere nasıl ateşe su taşıdıysa, biz de askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere bu malzemeleri yolluyoruz. Bu kapsamda bir kreşimizi ziyaret ettik. Çocuklar ve aileleri koliler hazırlamışlar ve o çocuklar kolilerin içerisine askerlerimize moral ve destek mektupları yazmışlar. Bu bizim için büyük bir gurur ve övünç kaynağı. Bu vesile ile oradaki Kahraman Mehmetçiğimizi selamlıyorum. Yola çıkan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Altıeylül Belediye çalışanları Serkan Tatoğlu, Bilal Ceyhan, Mustafa Fidan ve Seyfi Karaman toplanan malzemeleri Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nda çarpışan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Altıeylül Belediyesi binası önünden hareket eden aracı Başkan Hasan Avcı, Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, Osman Ödemiş, birim müdürleri ve personeller dualarla uğurladı.