Altıeylül’den eğitime 10 bin kitap

Altıeylül Belediyesi eğitime verdiği destek devam ediyor. 10 bin adet kitap ilçedeki okullara dağıtılmak üzere Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Teslim töreninde bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız okuma etkinlikleri ve dağıtılan kitaplarla okuyan, okuduğunu anlayan bir nesil olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, kitap projesinin mimarlarını kutlarken, Başkan Hasan Avcı’ya özellikle teşekkür etti. Kafaoğlu şunları söyledi “ Altıeylül Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı olarak bu etkinlikten son derece haz aldım. Belediye Başkanımız Hasan Avcı’yı yürekten kutluyorum. Valimiz Ersin Yazıcı Balıkesir’e geldiği günden bu yana kitabı ve okumayı gündemimize soktu. Sadece okullarda değil, bütün bürokratlar, sivil toplum kuruluşları da, üst düzey yöneticilerde bu işin içine dâhil oldu. Daha donanımlı yetişebilmemiz için mutlaka okuyan nesil olmamız lazım” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da okuma ve kitap projelerine destek veren Başkan Hasan Avcı’yı tebrik ederken şunları dile getirdi. “Beni meslek hayatımda heyecanlandıran, çocuklarla ve kitapla buluşmanın aynı anda gerçekleştiği bu dakikalarda gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bize bu mutluluğu yaşatan Altıeylül Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Çocuklar hangi meslekte olursanız olun, kitap yaşamınızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Başkan Avcı, "Her okulun kütüphanesine 100 adet kitap"

Altıeylül Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana eğitime verdiği desteğe devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti: “Altıeylül Belediyesi olarak bugün yine öznesi kitap olan bir faaliyet için bir araya geldik. Bizim kültürümüzde kitabın, ilmin, irfanın çok önemli bir yeri vardır. Edebin çok önemli bir yeri vardır. Bizler ilk emri ‘’Oku’’ olan bir Kitap’ıntabileriyiz. Bu nedenle evreni, insanı, topyekûn hayatı çözme, anlamlandırma gayretimizde kitabın rehberliğinde hareket eder, onun bize ne dediğini dikkat ederiz. Günlük konuşmalarımızda farkında olmadan ‘’Okumayı hiç sevmiyorum, hiç kitap okumam, ya da okumayla aram yok’’ gibi sözler sarf edildiğini duymuşsunuzdur. Sevgili Gençler! Bunlar çok tehlikeli sözlerdir. İnancımıza zarar veren sözlerdir. İnancımızın temeli olan Kuran-ı Kerim vasıtasıyla Rabbimiz bize ilk emir olarak okumamızı buyuruyor. Bunun aksini söylemek mümkün mü? Tabi ki değil. Ne okumalıyız? Nasıl okumalıyız soruları da cevaplanması gereken sorular. Nasıl okunacağı konusunda geleceği inşa eden öğretmenlerimiz size gerekli kılavuzluğu herkesten iyi yapar, yapmaktadır da zaten. Ama ne okumalıyız sorusuna cevap olmak üzere, toplam 10 bin adet olmak üzere Rahmet Peygamberi ve 99 Soruda Osmanlı adlı iki eseri bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bu kitaplarımız tüm ortaokul ve lise öğrencilerimize 1’er adet ve tüm liselerimizin kütüphanelerine 100’er adet verilecektir. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bugüne kadar değişik alanlarda 8-10 eseri okullarımızın kütüphanelerine kazandırdık, hediye ettik. Kütüphanelere gönderilen bu eserlerin usule uygun şekilde kayıtlarının yapılıp gelecek nesillerin de faydasına sunulmasında büyük fayda görüyoruz. Sevgili öğrenciler gönül coğrafyası nedir, ne demektir bunu öğreniniz ve gönüllerinize nakşediniz. Şu anda sadece az bir kısmını burada gördüğünüz iki değerli eserin öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.