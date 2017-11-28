Altıeylül’den Yöresel Lezzetler Festivali

Altıeylül Belediyesi tarafından yöresel lezzetlerin tanıtım festivali gerçekleştirildi. Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda 38 çeşit yöresel lezzet tanıtıldı. Tanıtım töreni öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, geçmişini bilmeyen toplumun geleceğine sahip çıkamayacağını belirterek, "Bir millet ancak geçmişinden ilham ve ders alarak, geçmiş değerlerine sahip çıkarak ilerleyebilir. Milleti millet yapan en önemli unsurlardan birisi de aynı tarihsel geçmişe sahip olmalıdır. Geçmişini yok sayan, görmezden gelen bir toplumun millet olması mümkün değildir" dedi.

Kültürel miraslar içerisinde yemek kültürünün de önemli bir yer işgal ettiğini söyleyen Avcı, "Yöremiz tarım ve hayvancılık alanında öncü bir ilçe olması hasebiyle yöresel lezzet çeşitliliğimiz de önemli ölçüde zengindir. Dünya üzerinde yörelere özgü lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir. Bu maksatla bugün burada Altıeylül yöresel lezzetler festivalinin, mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması kapsamında Balıkesir’imize katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bu festival ile yöremize has lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması, genç kuşaklara tanıtılması ve turizm kapsamında ön plana çıkarılarak ekonomik ve kültürel katkı sağlanması amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.

Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ise, "Kültürümüzün bir parçası da yemek kültürü. Hatta baktığımızda kadim milletlerin kadim mutfakları olduğunu da görüyoruz. Son 20 - 30 yıl içerisinde de, zaman içerisinde unutmaya başladığımız değerlerimiz arasında bunların unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması bizi biz yapan değerlerin milletin de muhafazasını sağlayacak en önemli unsurların başında gelmektedir" dedi.

Son olarak konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Kültürümüz önemli. Bizim kültürel mirasımızın içerisinde folklorümüz de var, yemeğimiz de var, kıyafetimiz de var, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz de var. Bugün bu geleneklerimizden Altıeylül’ün kırsal mahallelerinde yapılan yöresel lezzetlerin festivalini yapıyoruz. Ağız tadı önemli. Ağız tadı olmadan hiçbir şey olmuyor. Her işte böyle. Yemek yerken ağız tadı önemli. Siyaset yaparken ağız tadı önemli. Cenab-ı Allah ağzımızın tadını bozmasın" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yöresel lezzetlerin tanıtılacağı bir yemek kitabı çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Kafaoğlu, "Bu yöresel yemeklerle ilgili Altıeylül Belediyesi olarak bir kitapçık çıkarmıştık. Bunu daha da geliştirerek kırsal mahallelerimizdeki bu geleneksel ve yöresel yemekleri de içine katarak çok daha kapsamlı bir çalışma Balıkesir’e inşallah yakışır. Büyükşehir olarak da bunu yapmamız lazım. Balıkesir lezzetleri önemlidir. Kendine has tatları vardır" dedi.

Konuşmalar sonrasında yemek hazırlayan katılımcılara plaketleri verilirken, programa katılan davetliler ardından hazırlanan yemekleri tattılar.