Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Kadın Eli Kooperatifi tarafından hazırlanan Altınoluk Kadın Eli Mutfağı açıldı.

Açılışı yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit Kadın Eli Kooperatifi tarafından hazırlanan “Altınoluk Kadın Eli Mutfağı”nın açılışını gerçekleştirdik. Kadınlar; bir çocuğun, bir ailenin, bir işletmenin, bir toplumun ve dolayısıyla bir ülkenin gelişiminde en önemli rolü oynar. Kadın eli değen herşey güzelleşir, gelişir. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Hayırlı olsun.” dedi.