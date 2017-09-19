Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 22:19

Altınoluk Limanı daha elverişli hale gelecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil düzenleme çalışmaları gerçekleşen Altınoluk Limanı’nı daha elverişli hale getirilecek.

Altınoluk Limanı daha elverişli hale gelecek

19 Eylül 2017 22:19


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Fuat Canal ve Şube Müdürü Muhtesin Sevinç, Altınoluk’ta incelemelerde bulundu.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Altınoluk sahili çevre düzenleme ve iskele yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürümüz Fuat Canal ve Şube Müdürü Muhtesin Sevinç ile yerinde inceledik. Limanı daha kullanılabilir ve elverişli hale getirmek için çalışmalara başladık."dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç