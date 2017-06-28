Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 13:25

Altınoluk Narlı Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BASKİ), Edremit’in Altınoluk Mahallesi Narlı Bölgesi’ne 16 milyon 200 bin lira yatırım bedeliyle yapımına başladığı 40 bin kişi kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı.

Altınoluk Narlı Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı

28 Haziran 2017 13:25

Bölgedeki atıksu arıtma tesisleri 270 bin kapasiteye ulaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatı ile başlayan çalışmalar ile bölgedeki atıksu arıtma tesisleri 270 bin kapasiteye ulaştı.


5 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınan, Edremit-Altınoluk İlave Atıksu Arıtma Tesisinden sonra, Edremit-Altınoluk/NarlıAtıksu Arıtma Tesiside faaliyete hazır hale getirildi. 27 mayıs 2016 tarihinde yapımına başlanılan Narlı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanarak işletmeye alma çalışmaları başlatıldı. Edremit-Altınoluk/Narlı bölgesinde kanalizasyon sistemi bulunmadığından, evsel nitelikli atıksularınfosseptiklerde biriktirilip vidanjörler vasıtasıyla arıtılmadan, kontrolsüz biçimde bertarafı sağlanmakta iken, BASKİ Genel Müdürlüğünün, “Çevreyi Koruyarak, Hizmet Kalitesi Yüksek ve Kesintisiz” hizmet yapma hedefi doğrultusunda yapılan projelerden birisi olan Narlı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin uygulamaya geçmesi ile bu sorun da giderildi.


Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi ile Akçam otelden itibaren Altınoluk’un batısındaki ve Narlı köyündeki yerleşimlerin evsel kullanımlarından kaynaklanan atıksuyun kanalizasyon hatları ile toplanması, yapılan terfi sistemleri ile arıtma tesisine taşınması, arıtma tesisinde alıcı ortam standartları uygun olarak arıtılan suyun alıcı ortama deşarjı sağlanacak. 19 milyon TL harcanarak tamamlanan iş kapsamında; 36 bin metre kanalizasyon hattı, 4 adet terfi merkezi ve 40 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım teknolojisine sahip atıksu arıtma tesisi yapıldı. Projenin kapsadığı yerleşim alanlarındaki konutların kanalizasyon hatlarına bağlantı, arıtma tesisinde çevre düzenleme, peyzaj çalışmaları devam etmektedir.


BASKİ Genel Müdürlüğü’nce planlandığı biçimde yaz dönemi başlangıcında kanalizasyon ve arıtma tesisinin faaliyete geçmesi ile bölgede yaşayan vatandaşların, fosseptiklerini vidanjörlere boşalttırması ve taşıtması uygulaması ile birlikte, bu hizmet karşılığı önemli miktarlara varan para harcamaları yapmaları ve uygulamada yaşanan stres son buldu. Vidanjörlerin gelişi güzel yerlere kaçak boşaltmaları nedeniyle meydana gelen çevre kirlenmesi sorunu önlenirken, Mıhlı çayının temiz akması, Çayın döküldüğü sahilin kirlenmemesi sağlandı.


Edremit körfezindeki atıksu arıtma tesisi kapasitesi; 1998 yılında 80 bin kişi kapasiteli faaliyete geçen, ilave yapılan 5 mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınan 40 kişilik arıtma tesisi ile toplam 120 bin kişi kapasiteye ulaşan Altınoluk Merkez Atıksu Arıtma ve yine 1998 yılında işletmeye alınan 110 bin kişi kapasiteli Zeytinli Atıksu Arıtma Tesislerinden den sonra üçüncü arıtma olarak faaliyete geçen 40 bin kişi kapasiteli Narlı Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte 270 bine ulaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    43°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!