Altınoluk Narlı Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı

Bölgedeki atıksu arıtma tesisleri 270 bin kapasiteye ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatı ile başlayan çalışmalar ile bölgedeki atıksu arıtma tesisleri 270 bin kapasiteye ulaştı.

5 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınan, Edremit-Altınoluk İlave Atıksu Arıtma Tesisinden sonra, Edremit-Altınoluk/NarlıAtıksu Arıtma Tesiside faaliyete hazır hale getirildi. 27 mayıs 2016 tarihinde yapımına başlanılan Narlı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanarak işletmeye alma çalışmaları başlatıldı. Edremit-Altınoluk/Narlı bölgesinde kanalizasyon sistemi bulunmadığından, evsel nitelikli atıksularınfosseptiklerde biriktirilip vidanjörler vasıtasıyla arıtılmadan, kontrolsüz biçimde bertarafı sağlanmakta iken, BASKİ Genel Müdürlüğünün, “Çevreyi Koruyarak, Hizmet Kalitesi Yüksek ve Kesintisiz” hizmet yapma hedefi doğrultusunda yapılan projelerden birisi olan Narlı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin uygulamaya geçmesi ile bu sorun da giderildi.

Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi ile Akçam otelden itibaren Altınoluk’un batısındaki ve Narlı köyündeki yerleşimlerin evsel kullanımlarından kaynaklanan atıksuyun kanalizasyon hatları ile toplanması, yapılan terfi sistemleri ile arıtma tesisine taşınması, arıtma tesisinde alıcı ortam standartları uygun olarak arıtılan suyun alıcı ortama deşarjı sağlanacak. 19 milyon TL harcanarak tamamlanan iş kapsamında; 36 bin metre kanalizasyon hattı, 4 adet terfi merkezi ve 40 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım teknolojisine sahip atıksu arıtma tesisi yapıldı. Projenin kapsadığı yerleşim alanlarındaki konutların kanalizasyon hatlarına bağlantı, arıtma tesisinde çevre düzenleme, peyzaj çalışmaları devam etmektedir.

BASKİ Genel Müdürlüğü’nce planlandığı biçimde yaz dönemi başlangıcında kanalizasyon ve arıtma tesisinin faaliyete geçmesi ile bölgede yaşayan vatandaşların, fosseptiklerini vidanjörlere boşalttırması ve taşıtması uygulaması ile birlikte, bu hizmet karşılığı önemli miktarlara varan para harcamaları yapmaları ve uygulamada yaşanan stres son buldu. Vidanjörlerin gelişi güzel yerlere kaçak boşaltmaları nedeniyle meydana gelen çevre kirlenmesi sorunu önlenirken, Mıhlı çayının temiz akması, Çayın döküldüğü sahilin kirlenmemesi sağlandı.

Edremit körfezindeki atıksu arıtma tesisi kapasitesi; 1998 yılında 80 bin kişi kapasiteli faaliyete geçen, ilave yapılan 5 mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınan 40 kişilik arıtma tesisi ile toplam 120 bin kişi kapasiteye ulaşan Altınoluk Merkez Atıksu Arıtma ve yine 1998 yılında işletmeye alınan 110 bin kişi kapasiteli Zeytinli Atıksu Arıtma Tesislerinden den sonra üçüncü arıtma olarak faaliyete geçen 40 bin kişi kapasiteli Narlı Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte 270 bine ulaştı.