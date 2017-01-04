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04 Ocak 2017 14:15

Altınoluk sahil çalışmalarını incelediler

Altınoluk sahil çalışmalarını incelediler

04 Ocak 2017 14:15

Balıkesir’i Edremit ilçesi Altınoluk sahil şeridinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sahil düzenleme çalışmaları hızla sürüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan, Kent Estetiği Şube Müdürü İpek Yaltus ve Kent Estetiği Peyzaj Mimarı Deniz İçöz Altınoluk’ta sahil düzenleme çalışmalarını yerinde tespit ettiler. Yapılan çalışmaya AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü. Başkan Yardımcıları, Efraim Altay, Bülent Şamlı, Himmet Bora ve Özcan Özyanık katıldı. Çalışmaların en yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.



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