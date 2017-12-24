Altınoluk Zehra Baysal Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

En anlamlı yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için ilçemizde el birliği ile çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde daha önce de Akçay Zehra Baysal Anaokulunu yaptırarak, eğitime önemli katkılarda bulunan Hayırseverimiz Zehra Baysal Hanımefendiye yürekten teşekkür ediyor, açılışını yaptığımız bu güzel anaokulumuzun diğer hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum’’ dedi.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Kaymakam Sırmalı " Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Eğitimin temelleri, erken çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu nedenle, eğitime yaptığımız yatırım, Türkiye’nin geleceğine yaptığımız en değerli yatırımdır. Bu nedenle Anaokulunun açılmasına katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, anaokulumuzun ilçemiz çocuklarına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan Altınoluk Zehra Baysal Anaokulu gezilerek, okul müdürü Gönül Çakman’dan bilgiler alındı. Misafirlere ikramlar sunulmasının akabinde tören son buldu.

Açılışa; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı V. İsmail Cahit Erol, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Zehra Baysal, Müteahhit Murat Tuna, okul müdürü, veliler ve öğrenciler katıldı.