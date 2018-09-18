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Altınoluk'ta kumar baskını

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Baskında 8 kişi hakkında işlem yapıldı


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığına şüphesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kıraathande yapılan arama sonucunda; 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.


Masaların üzerinde bulunan ve kumar oyununda kullanılan pullara ile 3 bin 150 TL'ye jandarma tarafından paraya el konuldu.


Kıraathane işletmecisi G.Ş. hakkında kumar için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem, kıraathanede kumar oynayan; R.A., M.G.A., L.T., S.I., G.P., E.A. ve E.A. hakkında kumar oynama fiilinden idari işlem, ayrıca kıraathane işletmecisi G.Ş. hakkında; kapalı alanda tütün mamullerinin kullanılmasına ve kıraathanede alkollü içecek içilmesine müsaade ettiği için tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kabahatler ve diğer kabahatler fiillerinden idari işlem yapıldı.

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