Altınova’da düşman işgalinden kurtuluşun 95. yıldönümü coşkusu

Yıldönümünü coşkuyla kutladı.

Bütünşehir Yasası öncesinde Ayvalık’a bağlı kendi belediyesiyle yönetilen bir belde konumunda olan Altınova’da gerçekleşen kutlamanın 4 yıl aradan sonra bir ilk olduğu öğrenildi.

Altınova meydanında saat 10.00’da başlayan kutlama töreninde; Ayvalık’ın çiçeği burnunda Kaymakamı Gökhan Görgülü Altınovalılarla ilk kez birlikte olurken, törende; Garnizon Komutanı Personel Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit aileleriyle çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Meydandaki Atatürk anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi’ne ait çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı protokol ve vatandaşlar tarafından bir ağızdan okundu.

Öğrenciler tarafından günün alam ve önemine ait şiirlerin seslendirildiği törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos 1922’de ‘İlk Hedefimiz Akdeniz’dir’ diyerek Afyon’dan bahsettiği hareketten 15 gün sonra Altınova’ya gelindi. Bu süreç aslında Türkiye’nin, Türk halkını en büyük zaferlerden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç; emperyalizme karşı yapılmış ve batmış bir imparatorluktan, Cumhuriyet’in doğuşuna giden bir yol olmuştu. Başlatılan bu hareketle; önce İzmir 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtulmuş, sonrasında da bu kurtuluş destanı 14 Eylül’de Altınova’da, 15 Eylül’de de Ayvalık’ta tekrar yazılmıştı. O gün Altınova’ya gelen kahramanlarımızı asla unutmayacağız” dedi.

Ayazment olan beldenin isminin Atatürk tarafından bereketli toprakları nedeniyle Altınova olarak adlandırıldığını hatırlatan Başkan Gençer, “Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk Milleti Atası’nın ardından durmuş ve Anadolu düşman işgalinden kurtulmuştur. Biz bugün buralarda yaşıyorsak, bu topraklarda ezan sesleri yankılanıyorsa, bu bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu o günkü savaşları kanları ve canları pahasına kazanan o kahramanlarımıza borçluyuz. Atatürk, kurduğu cumhuriyetle hepimizi birleştirmiştir.”diye konuştu.

Başkan Gençer’in konuşmasının ardından yapılan halk oyunları gösterimi akabinde Altınova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenleri belediye bandosu ve mahalledeki STK’larla özel şirketlerin geçiş korteji ile sona erdi.