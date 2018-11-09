Ambulans helikopter, Rüzgar bebek için havalandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çoklu organ yetmezliği tanısı ile yatmakta olan Rüzgar Çapacı isimli 10 aylık bebek ileri tedavisinin sağlanması için acil sevkinin gerçekleşmesi üzerine ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Organ yetmezliği tedavisi gören 10 aylık Rüzgar Çapacı, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne hasta için sevk talebini ulaştırdı. Komuta Kontrol Merkezi hızlı bir şekilde hastanın tedavisini sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçti. Yapılan yazışmaların ardından 10 aylık Rüzgar Çapacı Sağlık Bakanlığı Helikopter Hava Ambulansı ile İstanbul İstinye Üniversitesi LİV Bahçeşehir Hospital Hastanesine nakil edildi.