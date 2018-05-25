Amfi tiyatro’da romanlardan renkli gece

Amfi tiyatroda göbek atıp dans eden romanlar gece boyunca gönüllerince eğlendi

Roman Günü’ nedeniyle planlanan ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen Roman gecesi, dün gece gerçekleştirildi.

Roman kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Turizm Danışma Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, Hamdibey Muhtarı Güngör Kantaş, Ayvalık’ta Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar, Ayvalık Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Çelik, Ayvalık Roman Orkestrası Şefi Rafet Taşkara’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünlü sanatçı Ümmiye, Popstar Hayri, Popstar Alaturka Hüseyin Zeybek’in şarkılarıyla katılımcıları coşturduğu etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Roman gecesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Kapıdan içeri girdiğimizde müziği duyunca özlediğimizi fark ettik. Gözleriniz pırıl pırıl. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven insanlarla bir arada olunca biz de heyecanlanıyoruz. Hava şartlarından dolayı 8 Nisan’da yapılacak eğlencemizi bugüne erteledik. İnşallah seneye daha geniş katılımlı ve coşkulu yaparız. Ayvalık’tan da sesimizi duyururuz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

Ayvalık Belediyesi’nin en önemli ve Türkiye’de son yıllarda en çok ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden Zeytin Çekirdekleri çocuklarından Nazire ve Şükrü kardeşleri sahneye davet eden Başkan Rahmi Gençer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Fransa’ya birlikte gittiklerini, konser verdiklerini anlatarak alkış istedi.