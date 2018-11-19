Analı babalı dersler eğitim paneli yapıldı

Balıkesir'de ''Analı Babalı Dersler Mutlu Aile Projesi" paneli yapıldı.

Karesi Ali Şuuri İlkokulu Sınıf Öğretmeni Halise Er koordinatörlüğünde hazırlanan "Analı Babalı Dersler Mutlu Aile" projesi kapsamında Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda "Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Ruhi İnan, Doç. Dr. Sonnur Işıtan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Melih Güneş ve Dr. Öğretim Üyesi Burcu Sezginsoy Şeker'in panelist olarak katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren proje koordinatörü Halise Er, “Ailelerin de eğitim sürecine katılması için 'Analı Babalı Dersler Mutlu Aile Projesi'ni oluşturduk. Amacımız, ailelerimizin çocukların eğitim hayatına daha aktif katılımını sağlamak" dedi.

Ali Şuuri İlkokuluna ve proje yürütücüsü Halise Er'e teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Böylesine güzel bir panelde bizleri siz değerli velilerimizle buluşturan değerli öğretmenimiz Halise Er'e teşekkürü bir borç biliyorum. Bu güzel proje, inşallah tüm okullarımıza örnek olur ve Karesi'den Marmara adasına kadar bu güzellikler tüm Balıkesir'e yayılır. Bizim için bu proje, çok değerli ve anlamlı; çünkü BENGİ Projemizin en önemli ayaklarından biri Okul-Aile-Toplum İşbirliği Biz biliyoruz ki aileyi eğitim sürecine dahil etmeden eğitimde yol almamız, çocuklarımıza dokunabilmemiz mümkün değil. Aile bizim toplum olarak en önemli değerimiz, en önemli kurumumuz. İnşallah bu değeri yitirmeden, kaybetmeden ayakta tutmaya devam ederiz” dedi.

“Eğitim demek, gelecek demek”

"Eğitim, öğretim demek gelecek demek. Çünkü geleceği şekillendirecek olan çocuklarımız eğitim sürecinden geçiyorlar" diyen Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir: “Eğitim, öğretim çocuk doğduğu andan itibaren başlıyor. Çocuk gördüğünü yaşıyor. Bu nedenle nasihat vermek yerine onlara örnek olmalıyız. Bu proje, velilerde farkındalık oluşturma yönünden çok önemli. Bu tür etkinlikler artmalı ve sürekli olmalı” dedi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, akademisyenler, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.