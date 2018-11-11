Anasınıfı öğretmenlerinden engellilere anlamlı jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Sakarya İlkokulu Anasınıfı öğretmenleri minik öğrencileriyle birlikte topladıkları pet şişelerin mavi kapaklarıyla tekerlekli sandalye satın alarak Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'ne bağışladı.

Ferhan Gülşen ve Gülay Arık adlı öğretmenler; manuel tekerlekli sandalyeyi BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in yanı sıra dernek yöneticileri Köksal Özdemir, Metin Baş, Özkan Çini'ye teslim ettiler.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, mavi kapakların toplanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde Ayvalık halkıyla olarak hep birlikte yol kat etmemiz gerektiğine inanıyor ve halkımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.