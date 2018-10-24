Anıt zeytin ağaçları tespit edilip koruma altına alınacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bin yılı aşkın anıt zeytin ağaçları tespit edilerek, koruma altına alınması için dev bir proje hayata geçiriliyor. Ayvalık'ın tanınmış zeytin üreticilerinden Hüseyin Bozkurt'un girişimleriyle başlatılan projeyi Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdullah Soykan geliştirirken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan da tam destek veriyor.

“Ayvalık'ın Anıt, Anıtsal ve Korunmaya Değer Zeytin Ağaçları” adlı projesi tamamlandı. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep Efe başkanlığında 2018 yılı yaz döneminde yürütülen proje ekibinde Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. İsa Cürebal ve Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sönmez yer aldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'ın desteği ile yola çıkılan projede Ayvalık'taki 81 adet anıt, anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit edildi, haritalandırılarak yaşları belirlendi.

Tespit edilen 81 adet emsallerine göre boy, taç genişliği ve gövde çapı daha fazla olan zeytin ağacının Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun olanlarının tescil edilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunma aşamasına gelindi.

Ayvalık sınırları içerisindeki tüm zeytinlik alanların taranması ile sürdürülen bu çalışmada yaşı 500 ün üzerinde olan zeytin ağaçları içerisinde en yaşlılarının 1100 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Abdullah Soykan, Ayvalık'ta tespit edilen 81 adet anıt, anıtsal ve korunmaya değer ağacın uygun olanlarının tescil işleminden sonra hazırlanacak, bilgilendirme ve yönlendirme levhaları ile turizme kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, ülkemizin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Ayvalık ilçemiz sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerleri ile her geçen gün popüleritesini bu ve benzeri projelerin desteğiyle arttıracağını savunarak, “Ayvalık'ta turizmden çok daha eski olan zeytin ve zeytinyağı kültürüne ait bu anıt zeytin ağaçları yörenin adeta yaşayan tarihi tanıkları olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Görgülüaslan'a teşekkür etti

Projenin başlatılmasının mimarı olan Ayvalıklı Zeytin üreticisi Hüseyin Bozkurt ise; “Bugüne kadar Türkiye genelinde 100'ün üzerinde zeytin ve zeytinyağı ile ilgili yaptığım programlarda birçok anıt zeytin ağaçlarına rastladım. Düşündüm ve Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağının çıkarıldığı Ayvalık'taki zeytinliklerin arasında bulunan onarca anıt zeytin ağacının gün yüzüne çıkarılmasının gerektiğine inandım. Bu düşünce ile konuyu Ayvalık'ımızın başarılı Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'a anlattım. Sağolsun, kendisi de projeye sahip çıktı ve tam destek verdi. Kendisine Ayvalıklı zeytin üreticileri ve Ayvalık halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Projenin Ayvalıklı zeytin üreticilerine, zeytin ağaçlarının kıymetlenmesi adına son derece yararlı olacağına inandığını kaydeden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan da, “Zeytinin başkenti olma yolundaki Ayvalık'ta bu tür bir çalışmanın bugüne kadar yapılmaması gerçekten büyük bir eksiklikti. Sağolsun Hüseyin bey bu konuda bizi aydınlatarak, zeytin sektörünün yanı sıra ilçemizin kültürel değerlerinden biri olan anıt zeytin ağaçlarının da turizme kazandırılmasının önünü açmış oldu. Ben bu projenin hayata geçirilme safhasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım projeyi en yakın zamanda hayat geçirebiliriz” diye konuştu.