Anne adaylarının sütleri Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5 bin anne adayının 120 bin litrelik süt ihtiyacını karşılayacak. Nisan ayında başlayan uygulama ile bugüne kadar 45 bin litre süt dağıtımı yapıldı.

Anne adaylarının gebelikleri boyunca ihtiyaçları olan 24 litrelik süt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’unda katıldığı tören ile Şubat ayında projeyle ilgili olarak protokol imzalanmıştı. Projenin Vali Yazıcı’nın önerisi ile başladığını ifade eden Başkan Uğur törende yaptığı konuşmada; “Balıkesir’de yılda 12 bin doğum oluyor. Biz gelir seviyesi düşük kesime, 5 bin hamile kadına, 4 defa 6’şar litre 24 litre hamileliği boyunca süt vereceğiz. Halk Sağlığı Merkezine hamile kadınlarımız mutlaka gitsin. Hem sağlıklı bir hamilelik dönemi ve çocuğun sağlığı önemli. Balıkesir süt üretiminde önde gelen illerden yılda 1 milyon tona yakın üretim var. Süt üreticisini de desteklemek istiyoruz. Yılda 120 bin litre gibi sütü üreticimizden alacağız. Hem sağlığa hem de süt üreticisine destek sağlıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Bugüne kadar 45 bin litre süt dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri için yürüttüğü bu çalışmada birinci basamakta özellikle aile hekimliği vasıtasıyla dört izlenim yapılıyor. Bu izlemede anne adaylarına bilgiler veriliyor. Hamilelik süresi boyunca vitamin ve ilaç takviyesinin yanında süt içmelerinin önemini vurgulamak için her anne adayının 24 litre süt ihtiyacı Balıkesir Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından süt üreticilerinden temin edilen her yıl yaklaşık 5 bin anne adayına 120 bin litre süt dağıtılacak. Nisan ayında uygulamaya konulan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 45 bin litre süt dağıtıldı.