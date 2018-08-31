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31 Ağustos 2018 15:43

Anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Balıkesir’de bir genç kız, anne ve babasının evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti.

Anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

31 Ağustos 2018 15:43


Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği eski başkanı İrfan Ünsal’ın kızı Ece Ünsal vefat etti. İrfan Ünsal ve eşi Zehra Ünsal Bacakoğlu, dün akşam kızları Ece ile birlikte evlilik yıldönümlerini bir restoranda yemek yiyerek kutladı. Ünsal ailesi kutlama sonrası evlerine döndü. Anne Zehra Ünsal sabah saatlerinde kızının odasına girdiğinde genç Ece’nin rahatsızlandığını görerek 112’yi aradı. Eve gelen 112 ekipleri Ece’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ece hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ece’nin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.




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