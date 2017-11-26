Anneler Derneği’nden şehitlere vefa ziyareti

Dumlupınar Şehitliğinde konuşan Dernek Başkanı Nurdan Esen,”26 Ağustos 1922 de Kocatepede başlayan ve 30 Ağustos 1922 de büyük bir zaferle Dumlupınar da sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, üzerinde gezindiğimiz bu topraklarda yaşandı. Bu anıt savaş alanlarında cephe’de ve cephe gerisinde şehit düşen 137 bin şehidimizin anısına yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı sürecinin asla unutulması gerektiğine inanıyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarının inanç ve kararlılıkla ülkemizi düşman işgalinden kurtardı. Bugün bu güzel vatanımızda özgürce yaşıyorsak, bunu önderimiz Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize borçluyuz” dedi. İki saate yakın süren Şehitlik ziyaretinde duygusal anların yaşandığı gözlendi. Ziyarete 40 kişi katılırken, duygusal anlarda yaşandı.