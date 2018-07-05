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05 Temmuz 2018 12:48

Annelerden sert tepki

Balıkesir’in Edremit ilçesinde son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına ve cinayetlerine karşı anneler bir araya gelerek tepkilerini sert bir şekilde dile getirdiler.

Annelerden sert tepki

05 Temmuz 2018 12:48


Edremit Cumhuriyet Meydanında Nevin Sayman, Alev Baki ve Azize Sarıoğlu adındaki duyarlı 3 annenin bir araya gelerek oluşturduğu tepki mitinginde çocuk istismarlarına karşı tepki ortaya konuldu. Katılımın geniş olduğu tepki mitinginde konuşma yapan Nevin Sayman “Bugün buraya tüm kimlik ve etiketlerimizden, siyasi düşüncelerimizden sıyrılarak, anne-baba vasfı ile toplandık. Son günlerde sıkça aynı cümlede geçen “Çocuk, Kaçırılma, Tecavüz, Ölüm ve Otopsi” kelimeleri bir daha yan yana gelmesin diye buradayız. Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak için toplandık.”dedi.




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