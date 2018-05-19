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19 Mayıs 2018 20:20

Annesini telefon kablosuyla öldürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kadın oğlu tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürüldü.

Annesini telefon kablosuyla öldürdü

19 Mayıs 2018 20:20


Edinilen bilgiye göre, Tekin M. (38), Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak’taki evinde yalnız yaşayan annesi Aytekin M.’nin (62) cesedini bulduğunu belirterek polise haber verdi. İstanbul’da oturduğunu ve annesinden haber alamadığı için ilçeye geldiğini söyleyen Tekin M’nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Aytekin M’nin 6 gün önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü ve cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M’nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, cinayet zanlısı olarak Tekin M’yi gözaltına aldı. Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde annesi ile aralarında sorunlar olduğunu ileri sürerek suçunu itiraf etti. 2 çocuk sahibi olan Aytekin M.’nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.




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