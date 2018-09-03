Antandos Antik Kentinde kazılar devam ediyor

Kazıların, 20 kişilik bilim heyeti ve 18 işçi olmak üzere toplam 38 kişilik ekip ile eylül ayı sonuna kadar sürdürüleceği öğrenildi. Kazı çalışma alanını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit’imizin en önemli kültürel değerlerinden olan Antandros Antik Kenti’ni gün ışığına çıkartmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Antandros ve Nekropol kazı alanlarında Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ile incelemelerde bulunuyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyorum.”dedi.

Prof. Dr. Polat, "Bu sene birisi nekropolis, diğeri yamaç ev olmak üzere iki alanda çalışıyoruz. O alanların tabanlarında daha derine inerek erken dönem mezarlarına ulaşmayı planlıyoruz. Bazılarının uçları görünmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Pitos mezarı bir tanesinin de büyük ihtimalle bir lahit mezar olduğunu değerlendiriyorum." Dedi.