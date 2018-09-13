Antandos Kazıları için destek istediler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önemli bir arkeolojik değer olan Antandros Kazıları devam ederken kazılar destek sağlamak için Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, üniversite, KAZED ve EKTİD gibi turizm derneklerinin yöneticilerine çalışmalar hakkında bilgi verildi ve bir teknik gezi düzenledi.

Etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, ETO Meclis Başkanı Mehmet Semerci, meclis üyeleri ve yönetim kurulu, Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Dernek Başkanı Gülçin Cömert ve yönetimi, KAZED ve EKTİD Turizm Dernekleri, Edremit Meslek Yüksekokul Müdürü Raif Sakin ile birlikte Abdullah Efendi Konağı'nda düzenlenen kahvaltıya katıldım. Turizm açısından bölgemiz adına çok önemli yerlere sahip olan Antandros Antik Kenti'nde devam eden ve yeni başlayacak olan Astra kazılarına belediye olarak desteğimiz her zaman devam edecek.” Dedi. Bilgilendirme toplantısında sonra katılımcılara sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve çalışmalar yakından gösterildi.