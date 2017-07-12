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12 Temmuz 2017 12:42

Arabalı vapur iskeleye çarptı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda iskeleye yanaşma anında motorları duran arabalı vapurun iskeleye çarpma anı kameralara yansıdı.

Arabalı vapur iskeleye çarptı

12 Temmuz 2017 12:42


Sabah 06.00’da Marmara Adası’nın Avşa Mahallesi’nden içerisinde 80 yolcu ve 15 araçla hareket eden özel bir firmaya ait arabalı vapur, 06.30 sularında Marmara Adası İskelesi’ne yanaşmaya başladı. Yanaşma esnasında motorları aniden duran vapur büyük bir gürültü ile beton iskeleye bindirdi. Olayın ilk şokunun atlatılması ardından vapurun içindeki yolcuların tahliyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Adalar İtfaiye Amirliği ekiplerince merdivenlerle yapıldı.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iskelede ve arabalı vapurda hasar meydana geldiği öğrenildi.


Yaşanan kaza saniye saniye kameralara yansıdı.




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