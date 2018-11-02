Araca ateş edenler kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir araca ateş ettiği ileri sürülen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sırasında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan S.B. yönetimindeki 10 Z 6387 plakalı araca, 10 AAS 968 plakalı araçtan bir el ateş edildi. Kurşun aracın ön çamurluğuna isabet ederken, ateş ettikleri iddia edilen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan F.B, Y.K. ve D.A. isimli şahıslar ilk sorgularının ardından adliye sevk edildi.