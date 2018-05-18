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18 Mayıs 2018 11:42

Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Havran ilçesinde virajı alamayarak 15 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcusu sıkıştı.

Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye kurtardı

18 Mayıs 2018 11:42

Sıkışan araç sürücüsü Murat A (65) ve eşi Emine Birgül A (63), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Balıkesir-Edremit karayolunun 60’ıncı kilometresinde bulunan Havran ilçesi Şapçı rampasında meydana geldi. Murat A yönetimindeki 54 DD 060 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 15 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Murat A ve eşi Emine Birgül A, ters dönen araçta sıkıştılar. Yaralı çift, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan çift itfaiyenin çalışması sonrasında yürüyerek düştükleri yerden çıkarıldı. Çift, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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