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Arıcıoğlu, amatör maçları izledi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pazar günü Ali Hikmet Paşa Futbol Tesislerinde oynanan maçları takip etti.


Balıkesir'de Amatör Spor haftası etkinlikleri devam ederken Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu amatör sporun en faal olduğu Ali Hikmet Paşa Futbol Tesislerinde bir dizi incelemelerde bulunurken amatör takımlara da başarı diledi. Lokman Arıcıoğlu, amatör sporun destekçisi olduklarını belirtirken takımların ve sporcuların her türlü taleplerine cevap vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Gençlik Hizmetleri yöneticileri ile tesislerde maçları izleyen Arıcıoğlu Balıkesir Baltok U-16- Bursaspor U-16 ile Ceylanspor- Hotaşlar Birlikspor maçlarının seremonilerine “amatör spor haftası kutlu olsun” yazılı pankartla çıkarak fotoğraf çektirdi.

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