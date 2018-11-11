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Asansör boşluğuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen bir kadını itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen bir kadını itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak'ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı. İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

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