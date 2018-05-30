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30 Mayıs 2018 15:26

Aşevi faaliyetlerini aralıksız devam ediyor

Kuva-yi Milliye Meydanı’ndaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi binası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müspet ve Manevi İlimler Vakfı’na tahsis edilen aşevi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aşevi faaliyetlerini aralıksız devam ediyor

30 Mayıs 2018 15:26


Aşevi çalışmalarına birkaç yıldır devam eden ve yardıma muhtaç ailelere günlük düzenli olarak verilen yemek dağıtım hizmeti çerçevesinde çoğunluğu yabancı uyruklu dar gelirli 480 aileye ulaştırılan 3 çeşit yemek ve ekmek dağıtımı sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitingini gerçekleştirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ekipler tarafından miting gününde burada yemek dağıtımına müsaade edilmeyeceğini belirtilmesinin ardından aynı noktaya 100 metre mesafede bir yemek dağıtım noktası oluşturularak dar gelirli ailelerin yemek dağıtımı aksatılmadan gerçekleştirildi. Yine yemek dağıtım alanının günlük temizlik hizmetleri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli ve aksatılmadan sürdürülüyor.




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