Asfalt sezonu başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 2018’i asfalt yılı ilan etmesinin ardından asfalt sezonunu resmen açtı. Altıeylül ilçesi’ne bağlı Bereketli, Kuşkaya ve Bayat mahallelerindeki sathi kaplama asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte asfalt çalışması yapan personele baklava ikram etti. Asfaltlama çalışması sırasında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulunurken; asfalt sezonunu resmen başlattıklarını dile getirerek özetle şunları söyledi; “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz Bereketli mahallemiz ile Kuşkaya Mahallemiz arasında 2.2 kilometrelik yolun sathi kaplamasını yapıyorlar. 20 kişilik ekip ve gerekli her türlü ekipman ile burada çalışıyoruz. Bu yolu kısa sürede bitirecekler. Hemen akabinde Kuşkaya ile Bayat Mahallemiz arasındaki yolun sıkıştırılması da yapılıyor. Orası da hemen bitirilecek. Özellikle okulda okuyan öğrencilerimizin okul yolu olarak kullandıkları bu yollar tozdan topraktan kurtuluyor. Bu bölgede yaşayan Bereketli, Kuşkaya ve Bayat Mahallelerimizin sakinleri de artık stabilize yoldan kurtularak asfalt yoldan gidip gelecekler. Bu bölgede yaşayanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Sezon yeni başlıyor. İnşallah yaz sezonu boyunca Balıkesir’in genelinde 2.000 kilometre yolun bir kısmını müteahhit firmalar ile bir kısmını Fen İşleri Daire Başkanlığımızın ekiplerince 20 ilçemizde bu çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. İşin en başında söylemiştik. Bunu yapmaya mahkumuz. Balıkesir’in geleceği için, Balıkesir’de yaşayan 1.200.000 hemşerimizin mutluluğu ve refahı için artık asfaltla tanışmayan kırsal mahallemiz kalmayacak demiştik. Bu çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyorum”dedi.