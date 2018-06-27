Asfaltı daha ucuza ve kaliteli üretiyor

Çalışmalarına devam eden Edremit Belediyesi asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saka “Belediyemiz asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunuyor, ilgili personelimden asfalt çalışmalarımız hakkında bilgi alıyorum. Göreve geldiğimizde atıl durumda olan ve gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra hizmete sunduğumuz belediyemize ait asfalt şantiyesinde kendi ürettiğimiz asfalt ile daha ekonomik şekilde, daha fazla alanda asfalt kaplama gerçekleştiriyoruz. Edremit’imizi çağdaş ve modern bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyorum.”dedi.