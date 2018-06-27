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27 Haziran 2018 11:48

Asfaltı daha ucuza ve kaliteli üretiyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllar atıl olarak bekleyen ve Başkan Kamil Saka’nın talimatıyla tekrar çalıştırılmaya başlanan Edremit Belediyesi’ne ait asfalt şantiyesi kaliteli ve ucuz asfalt üretiyor.

Asfaltı daha ucuza ve kaliteli üretiyor

27 Haziran 2018 11:48


Çalışmalarına devam eden Edremit Belediyesi asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saka “Belediyemiz asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunuyor, ilgili personelimden asfalt çalışmalarımız hakkında bilgi alıyorum. Göreve geldiğimizde atıl durumda olan ve gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra hizmete sunduğumuz belediyemize ait asfalt şantiyesinde kendi ürettiğimiz asfalt ile daha ekonomik şekilde, daha fazla alanda asfalt kaplama gerçekleştiriyoruz. Edremit’imizi çağdaş ve modern bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyorum.”dedi.




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