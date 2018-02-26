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26 Şubat 2018 09:06

Askerim Üşümesin Projesi ilgi gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Askerim Üşümesin Projesi" kapsamında askerler için el yapımı atkı, bere ve eldivenler yaparak Mehmetçik’e gönderdiler.

Askerim Üşümesin Projesi ilgi gördü

26 Şubat 2018 09:06


Saniye Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Okul Müdür Yücel Mercan ve Müdür Yardımcısı Hatice Özkan liderliğinde "Askerim Üşümesin Projesi"ni gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği projede Afrin’de görev yapan Mehmetçik için el yapımı eldiven, bere ve atkılar yapan öğrenciler bu çalışmalarını mektuplar ile birlikte bölgeye gönderiler.


Okul Müdürü Mercan "Öğretmenleri, velilerin ve tüm öğrencilerimizin katkılarıyla Mehmetçik’in yanında olduğumuzu belirtmek ve onları desteklemek amacıyla başlattığımız proje neticesinde yazılan mektupları, el emeği atkı, bere ve eldivenleri kahramanlarımıza gönderiyoruz" dedi.




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