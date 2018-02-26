Askerim Üşümesin Projesi ilgi gördü

Saniye Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Okul Müdür Yücel Mercan ve Müdür Yardımcısı Hatice Özkan liderliğinde "Askerim Üşümesin Projesi"ni gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği projede Afrin’de görev yapan Mehmetçik için el yapımı eldiven, bere ve atkılar yapan öğrenciler bu çalışmalarını mektuplar ile birlikte bölgeye gönderiler.

Okul Müdürü Mercan "Öğretmenleri, velilerin ve tüm öğrencilerimizin katkılarıyla Mehmetçik’in yanında olduğumuzu belirtmek ve onları desteklemek amacıyla başlattığımız proje neticesinde yazılan mektupları, el emeği atkı, bere ve eldivenleri kahramanlarımıza gönderiyoruz" dedi.