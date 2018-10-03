ASRİAD'da hedef dış ticaret

Yakın zamanda genel kurul yaparak faaliyetlerine başlayacak olan ASRİAD'ın yönetim kurulu üyeleri dış ticarete önem veren bir dernek olarak ön plana çıkacaklarını açıkladı.

Toplantıda konuşan ASRİAD Balıkesir Şube Başkanı Cüneyt Kaba İstanbul merkezli bir dernek olduklarını ifade ederken Türkiye'de 25 şube bulunduğunu söyleyerek, “Asrın İş Adamları Derneği İstanbul merkezli bir kuruluş, Balıkesir şubesini de biz kurduk. Türkiye'de 25 ilde şubeleri var ASRİAD'ın. Yurtdışı hedefleyen bir kuruluşuz. Berlin şubemiz var. Biz Balıkesir'de ihracatı geliştirmek açısından ekonomiye katkı sağlamak için bu oluşumu yaptık. İş adamlarımızla bir yola çıkıyoruz. Sayımızı arttırmak için çalışmalara başladık ”şeklinde konuştu.

Gayelerinin dış ticareti geliştirmek olduğunu açıklayan ASRİAD Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Engin Çakır KOBİ durumundaki işletmeleri ihracata yönlendirerek gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

ASRİAD Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Engin Çakır, “ASRİAD 2017 yılında kurulan bir dernek. İş dünyası dernekleşme yoluyla bazı hedeflere ulaşabiliyorlar. Bu derneğin gayesi iş adamlarının aralarındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek. Özellikle KOBİ durumundaki işletmelerin ihracata yönlendirerek gelirlerini arttırmak. Balıkesir'de de bunun eksikliğinin farkındayız. Yakın zamanda ilk genel kurulumuzu gerçekleştirerek faaliyetlere başlayacağız. Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kuruluşlara işbirliği içinde olarak Balıkesir'e hizmet edeceğiz. Basınında desteğine ihtiyacımız var. Uluslararası alanda işler yapmak istiyoruz. Balıkesir'in eksiği kendini tanıtmamak. Bunu tecrübe edindi birçok arkadaşlarımız. Yurtdışında satılacak ürünüm var diye herkesi derneğimize bekliyoruz” dedi.