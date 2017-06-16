Astsubay Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki yıldır astsubay olarak görevini sürdüren 26 yaşındaki Can Çelik, 8 ay önce konulan ilik kanseri teşhisinin ardından Ankara’da bulunan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ağırlaşan Astsubay Can Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Astsubay Can Çelik’in cenazesi bugün Ankara’dan uçakla Edremit Havalimanına indi. Buradan memleketi Dursunbey ilçesine bağlı Beyel Mahallesi’ne getirilen Astsubay’ın cenaze törenine Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan,İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Taner Büyükgöz, Dursunbey Garnizon komutanı Başar Akın, çeşitli kurumlardan yetkililer, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle köy mezarlığına defnedilen Can Çelik’in yakınları ise güçlükle ayakta durabildi.