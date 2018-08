Astsubaylık görevinden emekli olduktan sonra şiir yazmaya başlayan Şair Özali Yılmaz Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyükeren köyünde dünyaya geldi. Astsubaylıktan şairliğe uzanan hikayesini paylaşan şair Özali Yılmaz her yıl çağrıldığı tüm şiir yarışmalarında Balıkesir’in adını elinden geldiğince duyurduğunu ifade ederek, “Her yıl doğduğum yerleri ve insanları ziyaret eder, hasret gideririm. 1984 yılından bugüne havası, suyu, iklimi bol, huzur ve mutluluk kentinde yani Balıkesir’de yaşıyorum. Sevdiğim şairler Yahya Kemal, Necip Fazıl Kısakürek, Faruk Nafiz Çamlıbel bu gibi efsanelerden sonra bugünün şairleri yeni arkadaşlarım ve tanıdığımız Halit Soyuer, Cemal Safi, Bekir Sıtkı Erdoğan bildiğiniz gibi ’uzaktan gelmişim yorgunum hancı’yı yorumlayan yazan büyük şair. Şiiri seviyor, devamlı okuyor ve emeklilikten sonra şiir ortamında yerimi aldım. Yarışmalara katılıyor, bu alemin şiir insanlarını tanıma fırsatı buluyorum" dedi.

"Varsa yoksa pop müzik ya da futbol"

Günümüzde şiiri seven insanların çok az olduğuna dikkat çeken Özali Yılmaz, “Varsa yoksa pop müzik ya da futbol. Halbuki ata sporumuz güreşler yerel yönetimler girişiyle hayata geçiriliyor. Konumuz şiir; maksatlı, taraflı, ideolojik şiirler hariç diğer şiirlere pek önem verilmiyor. İnsanı, canlıyı, tabiatı, anlatan aşk, sevgi, ayrılığı, kavuşmayı konu almalı şiir dediğin bence. Bu arada Didim’e çağrıldım Didim’de her yıl şiir ortamını Şükrü Öksüz denen bir arkadaşımız, şiire gönül vermiş bir dostumuz. Aynı zamanda otelde yerimizi yurdumuzu ayırtarak, 3 gün bizi eğlendirir. Yat gemileriyle bizi alır, Yunan adalarına kadar neredeyse Marmaris’e kadar götürür, gezdirir. 3 gün bizi yedirir içirir yola vurur. Bu arada Kars dahil olmak üzere Aşık Şeref Taşlıova veyahut meşhur şairleri vardır. Vefat etti. O şairin adına yapılan yarışmalara kadar davet ediliriz. Bu arada mesela Kütahya’da Bekir Konçi gerçi bütün davetlerimizde belediyenin katkıları oluyor. Belediyenin kabulüyle ve onların yardımlarıyla bu ortamlar yaratılıyor. Isparta Melahat Ecevit yine aynı zamanda belediye destekli etkinlik yapılıyor. Salihli’de Gündüz Aydın ve bunlar dergi çıkaran ve şiirle meşgul olan insanlar. Ve bunun yanı sıra İstanbul devamlı etkinlik yapar, Şair Yazar Ozanlar Kültür Derneği. Yine Adana Osmaniye’de Mustafa Bardak isimli arkadaşımız her yıl yarışmasını yapar, Adana’yı ve o bölgeleri tanıtır. Şairlerini davet eder. Ve Türkiye genelinde birçok yerlere davetli gitmişimdir. Bu şekilde bir yaşantı hayatım var” şeklinde konuştu.

"Şiir ortamının olgunluğunu yaşıyoruz"

En son Osmaniye’de Yazarlar ve Ozanlar Kültür Derneği tarafından her yıl düzenlenen şiir yarışmasına katıldığını ifade eden Yılmaz “Osmaniye’de Mustafa Bardak’ın yapmış olduğu yarışmadan hiç haberimiz yok, kişileri de tanımıyorum. Hatta bu organizasyonu da sağlayan Mustafa Bardak’ı tanımıyorum ama şiirimi gönderiyorum rumuzlu olarak, onlar da beni tanımıyor. Ve orada derece aldım. İşte görüldüğü gibi plaketim burada. Derece olarak jüri özel ödülü aldım. Ve birçok dereceler aldım. Aşağı yukarı 200’e yakın takdir ve teşekkürlerim var. Yani yazıp çiziyoruz başka bir marifetimiz yok. Şimdi şiir ortamının olgunluğunu yaşıyoruz. Kitap bastırmak istiyorum. Yazdığım şiirler bu zamana kadar Güzide Gülpınar tarafından Ankara’da çıkartılan Gülpınar dergisi, Necla Ünal tarafından İstanbul’da yayınlanan Ara dergisi, Simav’da Osman Karaaslan’ın Vatan dergisi, Gündüz Gün’ün Manisa’daki Sevgi Yolu dergisi, Kayseri’de Ferit Yıldız Çıngı dergisi, Fevzi Zengin’in Tokat Kümbet dergisi Şükrü Öksüz’ün Aydın Efe dergisi, Tülay Saraylı’nın Söke’de yayınlanan Sarızeybek dergisi, Mersin’deki Abidin Güneyli’nin Ekin dergisi ve çeşitli yerel gazetelerde yayınlanıyor” diye konuştu.