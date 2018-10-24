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Atatürk Anıtı'nın yapımına hız verildi

Balıkesir’de Çamlık Tepesi’nde yapılan rekreasyon çalışmaları sırasında kaldırılan Atatürk Anıtı’nın yenisi yapılıyor.

Balıkesir'de Çamlık Tepesi'nde yapılan rekreasyon çalışmaları sırasında kaldırılan Atatürk Anıtı'nın yenisi yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun 'anıt yerine yapılacak' sözünün ardından çalışmaları yürüten şirket, anıtın yapımına hız verdi.


Çamlık Tepesi'nde kaldırılan yere yapımı devam eden Atatürk Anıtı'nın kaide dikim çalışmaları devam ediyor. Şehrin hakim tepesinde yer alan bölgede eskisinden daha büyük ve görkemli olacak anıtın konacağı kaide yapımı tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz ay kaldırılan Atatürk anıtı için başta muhalefet partileri olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri tepki göstermişti. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anıtı'nın yerine konacağını ve eskisinden daha güzel bir anıt olacağı açıklamasında bulunmuştu. Yapımı devam eden anıtın kaide yüksekliği 5,75 metre heykel yüksekliği ise 4,25 metre olacak. Anıt tamamlandığında yıkılan anıtın iki katı büyüklüğüne olacak.

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