Atatürk Evi Kültür Merkezi, Ata'nın anısına yakışacak

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit ilçesine ikinci gelişinde kaldığı ev, aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezi haline getiriliyor. Tamamlanma aşamasına gelen ev dönemin eşyaları ile donatılarak hizmete açılacak.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi, Çayiçi Caddesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 Perşembe günü kaldığı evin restorasyon çalışmalarının inşaat kısmı tamamlanma aşamasına geldi. Dönemin zeytinyağı tüccarlarından Arkök ailesine ait ev, çok kez el değiştirip, 2 defa da yanmasının ardından Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izin ile tarihi yapı aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, tarihi yapıyı kültür merkezine dönüştüreceklerini belirtti. Başkan Kamil Saka, "Mustafa Kemal Atatürk, Edremit'e ikinci gelişinde burada kalmış. Tarım arazilerinin değer kaybetmesinin ardından ev birkaç defa el değiştiriyor. Daha sonrada çıkan yangın sonucu atıl durumda kalıyor. Atatürk'ün birçok anısı ve fotoğrafının bulunduğu evin bu halde olması, bizlerin içini acıtıyordu. Bu evi takas yaparak belediyemize kazandırdık. Restorasyon çalışmalarının sonu geldik. Burasını her türlü sosyal faaliyetin yapılacağı ve Atatürk ile ilgili anıların paylaşılabileceği Atatürk Evi Kültür Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Edremit Belediyesi'nde yapılan duyuruda da vatandaşların Atatürk Evi Kültür Merkezi'nde sergilenmek üzere vatandaşlardan döneme ait bilgi, belge, eser, fotoğraf, eser, araç gereç, diğer malzemelerin Belediye Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde getirebilecekleri çağrısı yapıldı.