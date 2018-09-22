Atatürk'ün yeni heykeli Balıkesir'in her yerinden gözükecek

Çamlık Tepesi'nde bulunan ve 1980'den sonra yapılan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki heykelin yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından eskisinin 2 katı büyüklüğünde ve Balıkesir'in her yerinden görülebilecek yükseklikte Atatürk heykeli dikilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çamlık'ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'nın kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden asılsız bir takım bilgiler ve açıklamalar paylaşıldığını ve toplumun hassasiyetini yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Kafaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “1980'den sonra yapılan ve yıprandığı gözlenen Atatürk anıtının yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kısa süre içinde Çamlık Tepesi'ne dikilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli'nin yerine sabitlenebilmesi için zemin ve kaide güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca 1980'li yılların başında yerine monte edilen ve üzerinden uzun yıllar geçen eski anıtın, son derece yıpranmış ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kuva-yi Milliye şehri Balıkesirimize yakışmayacak bir hal aldığı görülmüş ve bunun için de Balıkesirimize yakışır bir Atatürk heykelinin kazandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle eski anıt yerinden kaldırılmıştır. Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir ve Balıkesirliler başta olmak üzere bizlerin olduğu kadar tüm Türk ulusu nezdinde büyük önem taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutturmaya çalışılıyormuş veya izleri siliniyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılması manidardır. Atatürk bizim kurucu liderimizdir ve şehrimizi onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için onun ilkeleri doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz. Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in, Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği kahramanca mücadeleden dolayı atalarımızı, 3 dönem öğrencilerini şehit veren Balıkesir Lisemizin kahraman evlatlarını, isimini hatırlayamadığımız vatanı uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızı ve tabii ki en başta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, o zorlu şartlar altında ülkeyi ayağa kaldırarak bu toprakların vatan olmasında başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vesile ile şehrimize yakışacak olan yeni Atatürk Anıtı'nın şimdiden Kuva-yi Milliye şehri Balıkesirimize ve çok değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.