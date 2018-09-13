Atıl durumdaki kimsesiler evi hayata geçiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından tadilat çalışmaları yapılan kimsesizler evi kış mevsimi gelemeden kısa süre içinde hizmete girecek.

Edremit belediyesine ait ve atıl durumda bulunan 12 oda ve 35 kişi kapasiteli kimsesizler evinde ekiplerin yoğun bir mesai harcadıkları gözleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Tuzcumurat Mahallesi'nde belediyemiz ait atıl durumda bulunan Kimsesizler Evi'nde başlattığımız tadilat çalışmalarını yerinde inceliyorum. 500 m2'lik alana sahip, 12 oda ve 35 kişi kapasiteli Kimsesizler Evi'ni, kısa süre içerisinde tamamlayacağımız çalışmaların ardından hizmete sunarak bölgemiz için önemli bir eksiği daha tamamlamış olacağız.”dedi.