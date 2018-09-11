Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar Erdek'te

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erdek'e gelerek incelemelerde bulundu.

Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası İsmail Akçay 10. Yol Koşusu sonrası Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve beraberindeki milli atlet Halil Aktaş dün Erdek Atletik Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

18 Eylül Ortaokulu'nda gerçekleşen ziyarette Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Erdem Eren, Erdek Atletik Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, öğrencileri ve 18 Eylül Ortaokulu Müdürü Cumhur Duru hazır bulundu.

Sporun gençlerdeki önemine dikkat çeken Başkan Çintimar velilerle bir süre sohbet ettikten sonra sporculara birer eşofman sözü verdi.

Ziyaret sırasında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a çeşitli hediyeler armağan edildi.