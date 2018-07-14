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14 Temmuz 2018 12:43

Atlı okçular Balıkesir’de yarışıyor

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final elemeleri Balıkesir’de gerçekleştiriliyor.

Atlı okçular Balıkesir’de yarışıyor

14 Temmuz 2018 12:43


Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen çeyrek final elemeleri yeni Kapalı Spor Salonu’nun yanındaki alanda oluşturulan parkurda yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcular yarı finale yükselmek için kıyasıya mücadele ettiler. Sporcular bugün Türk parkurunda yarın ise Kabak parkurunda mücadele edecek. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu yaptığı açıklamada Balıkesir’de gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarına 100 sporcunun katıldığını söylerken bunlardan 10’unun 18 yaş altı, 10’unun da kadın spor olduğunu söyledi.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Atlı Okçuluk Asbaşkanı Suluoğlu, “Buradan çıkan sporcular ikinci bölge elemesi müsabakasında olacaklar. 15 Temmuz destanının yaşandığı bugünde müsabakaların yapılması bizim için önemli bir hassasiyet taşıyor. Burada 100’e yakın sporcumuz var. Bunlardan onu 18 yaş altı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Karesi Belediyesi’nin uzun zamandır atlı okçuluğa destek vermesi bizi mutlu ediyor. Biz de her yıl bu ateşi yakmaya çalışıyoruz” dedi.




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