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07 Mayıs 2018 15:22

Atlı okçuluk gösterileri ilgi gördü

Balıkesir’in Havran İlçesinde Belediye tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri Seyit Onbaşı mesire alanında yapıldı.

Atlı okçuluk gösterileri ilgi gördü

07 Mayıs 2018 15:22


İlçe merkezinde atlar ile geçiş töreni ile başlayan etkinlikler olumsuz hava koşullarına rağmen Seyit Onbaşı mesire alanında devam etti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı atlara binerek halkı selamladılar. Protokol üyeleri hünerlerini ok atarak gösterdi. Karesi Atlı okçuluk savaş sanatları ve gösterisi halk tarafından ilgiyle izlendi. Nefes kesen gösterilerde at üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri izleyicilerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Hıdırellez şenliklerine AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve Havranlılar katıldı.




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