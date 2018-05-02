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02 Mayıs 2018 13:33

Atlı Okçuluk gösterileri nefes kesti

Dursunbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Atlı Okçuluk gösterileri nefes kesti

02 Mayıs 2018 13:33

Belge töreni sonrası Atlı Okçuluk gösterisi yapan kursiyerler nefes kesti.


Dursunbey Belediyesinin hayata geçirdiği okçuluk kursları sona erdi. Karesi Atlı Okçuluk kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu bu kültürü yaşatmak için destek olan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür etti. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise, "Yaklaşık üç aydan bu yana emek veren kursiyer kardeşlerimizin gösterilerini izleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmalar sonrasında 3 ay süren kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 50 sporcu belgelerini aldı. Mesire alanında düzenlenen belge töreni sonrası kursiyerler arasında ok atma yarışması yapıldı. Atlı okçuluk gösterilerinin de sergilendiği törende, izleyenlerin nefesleri kesildi. Hareket halinde hedeflere ok atan sporcular, kılıçlarla da gösteri gerçekleştirdi.


Törenin sonunda yarışmada dereceye giren sporculara protokol tarafından kupaları verildi.




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