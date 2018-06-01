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01 Haziran 2018 09:19

ATO Başkanı Büyükçıvgın TOBB Ticaret Odası Konseyi yönetimine seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74.

ATO Başkanı Büyükçıvgın TOBB Ticaret Odası Konseyi yönetimine seçildi

01 Haziran 2018 09:19

Genel Kurul toplantısının ardından yapılan TOBB Ticaret Odaları Konseyi seçimlerinde Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın 360 oda ve borsa temsilcilerinin oylarıyla TOBB Ticaret Odaları Konseyi Asil Üyeliğine seçildi.


Çoğunluğu il oda başkanlarının oluşturduğu bu konseye seçilme başarısını gösteren ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın muhabirimize yaptığı açıklamada, “Ticaret Odaları Konseyinde hem Ayvalık hem de bölgemiz ve ülkemiz için faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.


20 kişiden oluşan konseyin başkanlığına Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran seçildiği öğrenilirken, söz konusu konseyin; bağlı ticaret odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu’na sunmak; iktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri odaların ve kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, odaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmenin de aralarında yer aldığı görevler yürüttüğü öğrenildi.




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